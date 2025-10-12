O que é Faircoin (FAIRLY)

The Fairly token, operating on the Solana blockchain, serves as a dedicated memecoin launchpad tailored for developers and project creators. It offers a structured platform that enables users to design, launch, and manage memecoin initiatives within the Solana network. The token employs a revenue-sharing model, distributing 95% of all generated fees back to creators, which supports the development and sustainability of memecoin projects. Fairly aims to facilitate the creation and growth of memecoins by providing accessible tools and resources within the Solana ecosystem.

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre Faircoin (FAIRLY) Quanto vale hoje o Faircoin (FAIRLY)? O preço ao vivo de FAIRLY em USD é 0.00000371 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de FAIRLY para USD? $ 0.00000371 . Qual é a capitalização de mercado de Faircoin? A capitalização de mercado de FAIRLY é $ 3.71K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de FAIRLY? O fornecimento circulante de FAIRLY é de 999.80M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de FAIRLY? FAIRLY atingiu um preço máximo histórico de 0.00015392 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de FAIRLY? FAIRLY atingiu um preço minímo histórico de 0.00000361 USD . Qual é o volume de negociação de FAIRLY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para FAIRLY é -- USD .

