Preço de EYED hoje

O preço ao vivo de EYED (EYED) hoje é --, com uma variação de 0.86% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EYED para USD é de -- por EYED.

EYED ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 43,932, com um fornecimento em circulação de 58.65B EYED. Nas últimas 24 horas, EYED foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00000793, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EYED movimentou-se -0.09% na última hora e -12.28% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EYED (EYED)

Capitalização de mercado $ 43.93K$ 43.93K $ 43.93K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 51.68K$ 51.68K $ 51.68K Fornecimento Circulante 58.65B 58.65B 58.65B Fornecimento total 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de EYED é $ 43.93K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EYED é 58.65B, com um fornecimento total de 69000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 51.68K.