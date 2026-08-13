Qual é o preço atual de Exxon Mobil xStock?

Exxon Mobil xStock está sendo negociado a R$809.8134587708451000, o que representa uma variação de preço de -0.20% nas últimas 24 horas. Esse valor em tempo real reflete dados de negociação do mercado em tempo real, agregados em exchanges globais.

Como XOMX se compara ao mercado global de criptomoedas?

Sua variação diária de -0.20% pode ser comparada com as médias mais amplas do mercado. Se XOMX está superando o desempenho do mercado, isso sugere forte interesse comprador ou desenvolvimentos positivos específicos para seu ecossistema.

Como Exxon Mobil xStock está se saindo em comparação com tokens da categoria Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem?

No segmento Tokenized Assets,BNB Chain Ecosystem,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),Mantle Ecosystem,TON Ecosystem,BackedFi xStocks Ecosystem, XOMX demonstra competitividade impulsionada pelo volume de negociação, pela capitalização de mercado e pela atividade contínua na rede --.

Qual é a capitalização de mercado de Exxon Mobil xStock hoje?

A capitalização de mercado de R$3894777.25761944607000 coloca XOMX no ranking #3120, indicando sua maturidade relativa e a confiança dos investidores em comparação com outros tokens.

Quais são os níveis de variação de preço nas últimas 24 horas?

Hoje, os preços variaram entre R$796.9839368050467000 e R$812.8203779815791000, oferecendo contexto para traders que acompanham a volatilidade e a estrutura do mercado.

Quão ativamente XOMX está sendo negociado?

Exxon Mobil xStock gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas. Um alto volume geralmente está correlacionado com tendências de preço mais fortes e melhor liquidez no mercado.

Como a oferta impacta a avaliação de XOMX?

Com 4809.357468539025 tokens em circulação, os níveis de oferta ajudam a definir a escassez e a avaliação de longo prazo, especialmente quando comparados a outros tokens com modelos inflacionários ou deflacionários.