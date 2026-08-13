Preço de Exotic Markets hoje

O preço ao vivo de Exotic Markets (EXO) hoje é $ 0.085519, com uma variação de 0.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EXO para USD é de $ 0.085519 por EXO.

Exotic Markets ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 77,822, com um fornecimento em circulação de 709.98K EXO. Nas últimas 24 horas, EXO foi negociado entre $ 0.085086 (mínimo) e $ 0.086209 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 10.78, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.077024.

No desempenho de curto prazo, EXO movimentou-se -0.13% na última hora e +0.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 46.82.

Informações de mercado de Exotic Markets (EXO)

Capitalização de mercado $ 77.82K$ 77.82K $ 77.82K Volume (24h) $ 46.82$ 46.82 $ 46.82 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 855.21K$ 855.21K $ 855.21K Fornecimento Circulante 709.98K 709.98K 709.98K Fornecimento total 9,999,977.064091 9,999,977.064091 9,999,977.064091

A capitalização de mercado atual de Exotic Markets é $ 77.82K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 46.82. A oferta em circulação de EXO é 709.98K, com um fornecimento total de 9999977.064091. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 855.21K.