Preço de Exit Liquidity hoje

O preço ao vivo de Exit Liquidity (RETAIL) hoje é $ 0.00036204, com uma variação de 6.54% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de RETAIL para USD é de $ 0.00036204 por RETAIL.

Exit Liquidity ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 362,037, com um fornecimento em circulação de 999.99M RETAIL. Nas últimas 24 horas, RETAIL foi negociado entre $ 0.00033983 (mínimo) e $ 0.00037035 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00168409, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00033858.

No desempenho de curto prazo, RETAIL movimentou-se -0.36% na última hora e -2.60% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Exit Liquidity (RETAIL)

Capitalização de mercado $ 362.04K$ 362.04K $ 362.04K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 362.04K$ 362.04K $ 362.04K Fornecimento Circulante 999.99M 999.99M 999.99M Fornecimento total 999,992,863.526202 999,992,863.526202 999,992,863.526202

A capitalização de mercado atual de Exit Liquidity é $ 362.04K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de RETAIL é 999.99M, com um fornecimento total de 999992863.526202. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 362.04K.