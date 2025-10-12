Tokenomics de EvoPay (EPAY)
Tokenomics e análise de preços de EvoPay (EPAY)
Explore os principais dados de tokenomics e preço de EvoPay (EPAY), incluindo capitalização de mercado, detalhes de fornecimento, FDV e histórico de preços. Entenda o valor atual do token e sua posição no mercado de forma rápida.
Informação sobre EvoPay (EPAY)
EvoPay is a decentralized, privacy-first payment protocol tailored for the Telegram ecosystem. It empowers users to send and receive a variety of crypto assets, including ETH, stablecoins, and custom tokens, all while maintaining full user privacy, avoiding KYC, and ensuring every transaction is verifiable on-chain. The entire process is streamlined through an intuitive Telegram bot, eliminating the need for browser-based wallets, extensions, or complicated interfaces.
EvoPay solves the critical problem of integrating crypto with social communication platforms by offering users an environment that is both familiar and secure. Whether you're a trader, community admin, merchant, or individual user, EvoPay allows you to manage your crypto finances with the ease of messaging. Users can transact using only their Telegram usernames, and every transfer is logged transparently in both the chat and blockchain. The platform does not hold custody of user funds or data, ensuring complete decentralization.
A key innovation within EvoPay is the introduction of the first-ever Accountant AI Agent a built-in, intelligent assistant that acts like a personal crypto accountant. This AI agent automatically monitors your transaction activity, organizes spending history, suggests budgeting strategies, and can help users manage their financial goals over time. Whether you want to save for a token buy, reduce expenses, or track your donation inflow, the AI agent offers smart, real-time guidance within the same Telegram interface.
With over 800 million monthly active Telegram users and increasing global demand for secure, anonymous, and intelligent crypto tools, EvoPay is uniquely positioned to lead the next evolution of financial autonomy. It brings together private payments, verifiable records, and AI-driven financial utilities into one seamless user experience all without sacrificing control or privacy.
Tokenomics de EvoPay (EPAY): principais métricas explicadas e casos de uso
Compreender a tokenomics de EvoPay (EPAY) é essencial para analisar seu valor de longo prazo, sustentabilidade e potencial.
Principais métricas e como são calculadas:
Fornecimento total:
A quantidade máxima de tokens EPAY que foram ou que poderão ser criados.
Fornecimento circulante:
A quantidade de tokens atualmente disponível no mercado e em circulação pública.
Fornecimento máx.:
O limite máximo (hard cap) de quantos tokens EPAY podem existir no total.
FDV (Avaliação totalmente diluída):
Calculado como preço atual × fornecimento máximo, fornecendo uma projeção da capitalização total de mercado caso todos os tokens estejam em circulação.
Taxa de inflação:
Reflete a velocidade com que novos tokens são introduzidos, impactando a escassez e a movimentação de preço no longo prazo.
Por que essas métricas são importantes para os traders?
Alto fornecimento circulante = maior liquidez.
Fornecimento máx. limitado + baixa inflação = potencial de valorização de preço no longo prazo.
Distribuição de tokens transparente = maior confiança no projeto e menor risco de controle centralizado.
FDV elevado com capitalização de mercado atual baixa = possível sinal de sobrevalorização.
