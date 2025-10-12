O que é EvoPay (EPAY)

EvoPay is a decentralized, privacy-first payment protocol tailored for the Telegram ecosystem. It empowers users to send and receive a variety of crypto assets, including ETH, stablecoins, and custom tokens, all while maintaining full user privacy, avoiding KYC, and ensuring every transaction is verifiable on-chain. The entire process is streamlined through an intuitive Telegram bot, eliminating the need for browser-based wallets, extensions, or complicated interfaces. EvoPay solves the critical problem of integrating crypto with social communication platforms by offering users an environment that is both familiar and secure. Whether you're a trader, community admin, merchant, or individual user, EvoPay allows you to manage your crypto finances with the ease of messaging. Users can transact using only their Telegram usernames, and every transfer is logged transparently in both the chat and blockchain. The platform does not hold custody of user funds or data, ensuring complete decentralization. A key innovation within EvoPay is the introduction of the first-ever Accountant AI Agent a built-in, intelligent assistant that acts like a personal crypto accountant. This AI agent automatically monitors your transaction activity, organizes spending history, suggests budgeting strategies, and can help users manage their financial goals over time. Whether you want to save for a token buy, reduce expenses, or track your donation inflow, the AI agent offers smart, real-time guidance within the same Telegram interface. With over 800 million monthly active Telegram users and increasing global demand for secure, anonymous, and intelligent crypto tools, EvoPay is uniquely positioned to lead the next evolution of financial autonomy. It brings together private payments, verifiable records, and AI-driven financial utilities into one seamless user experience all without sacrificing control or privacy. EvoPay is a decentralized, privacy-first payment protocol tailored for the Telegram ecosystem. It empowers users to send and receive a variety of crypto assets, including ETH, stablecoins, and custom tokens, all while maintaining full user privacy, avoiding KYC, and ensuring every transaction is verifiable on-chain. The entire process is streamlined through an intuitive Telegram bot, eliminating the need for browser-based wallets, extensions, or complicated interfaces. EvoPay solves the critical problem of integrating crypto with social communication platforms by offering users an environment that is both familiar and secure. Whether you're a trader, community admin, merchant, or individual user, EvoPay allows you to manage your crypto finances with the ease of messaging. Users can transact using only their Telegram usernames, and every transfer is logged transparently in both the chat and blockchain. The platform does not hold custody of user funds or data, ensuring complete decentralization. A key innovation within EvoPay is the introduction of the first-ever Accountant AI Agent a built-in, intelligent assistant that acts like a personal crypto accountant. This AI agent automatically monitors your transaction activity, organizes spending history, suggests budgeting strategies, and can help users manage their financial goals over time. Whether you want to save for a token buy, reduce expenses, or track your donation inflow, the AI agent offers smart, real-time guidance within the same Telegram interface. With over 800 million monthly active Telegram users and increasing global demand for secure, anonymous, and intelligent crypto tools, EvoPay is uniquely positioned to lead the next evolution of financial autonomy. It brings together private payments, verifiable records, and AI-driven financial utilities into one seamless user experience all without sacrificing control or privacy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de EvoPay (EPAY) Whitepaper Site oficial

Previsão de preço do EvoPay (em USD)

Quanto valerá EvoPay (EPAY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em EvoPay (EPAY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para EvoPay.

Confira a previsão de preço de EvoPay agora!

EPAY para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de EvoPay (EPAY)

Compreender a tokenomics de EvoPay (EPAY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EPAY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre EvoPay (EPAY) Quanto vale hoje o EvoPay (EPAY)? O preço ao vivo de EPAY em USD é 0.00381772 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de EPAY para USD? $ 0.00381772 . Confira o O preço atual de EPAY para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de EvoPay? A capitalização de mercado de EPAY é $ 3.82K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de EPAY? O fornecimento circulante de EPAY é de 1.00M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EPAY? EPAY atingiu um preço máximo histórico de 0.201269 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EPAY? EPAY atingiu um preço minímo histórico de 0.00378613 USD . Qual é o volume de negociação de EPAY? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EPAY é -- USD . EPAY vai subir ainda este ano? EPAY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EPAY para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o EvoPay (EPAY)