O preço ao vivo de EvoPay hoje é 0.00381772 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EPAY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EPAY facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de EvoPay hoje é 0.00381772 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de EPAY para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de EPAY facilmente na MEXC agora.

Mais sobre EPAY

Informações sobre preços de EPAY

Whitepaper de EPAY

Site oficial do EPAY

Tokenomics de EPAY

Previsão de preço de EPAY

Ganhos

Airdrop+

Notícias

Blog

Aprendizado

Logo de EvoPay

Preço de EvoPay (EPAY)

Deslistado

Preço em tempo real de 1 EPAY para USD

$0.00381772
$0.00381772$0.00381772
0.00%1D
mexc
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
USD
Gráfico de preço em tempo real de EvoPay (EPAY)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:39:15 (UTC+8)

Informações de preço de EvoPay (EPAY) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
Mínimo 24h
$ 0
$ 0$ 0
Máximo 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.201269
$ 0.201269$ 0.201269

$ 0.00378613
$ 0.00378613$ 0.00378613

--

--

-0.97%

-0.97%

O preço em tempo real de EvoPay (EPAY) é $0.00381772. Nas últimas 24 horas, EPAY foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de EPAY é $ 0.201269, enquanto o mais baixo é $ 0.00378613.

Em termos de desempenho de curto prazo, EPAY variou -- na última hora, -- nas últimas 24 horas e -0.97% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de EvoPay (EPAY)

$ 3.82K
$ 3.82K$ 3.82K

--
----

$ 3.82K
$ 3.82K$ 3.82K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

A capitalização de mercado atual de EvoPay é $ 3.82K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EPAY é 1.00M, com um fornecimento total de 1000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 3.82K.

Histórico de preços de EvoPay (EPAY) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de EvoPay em USD foi de $ 0.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de EvoPay em USD foi de $ -0.0002049214.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de EvoPay em USD foi de $ -0.0004751247.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de EvoPay em USD foi de $ -0.037350571186653376.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ 0--
30 dias$ -0.0002049214-5.36%
60 dias$ -0.0004751247-12.44%
90 dias$ -0.037350571186653376-90.72%

O que é EvoPay (EPAY)

EvoPay is a decentralized, privacy-first payment protocol tailored for the Telegram ecosystem. It empowers users to send and receive a variety of crypto assets, including ETH, stablecoins, and custom tokens, all while maintaining full user privacy, avoiding KYC, and ensuring every transaction is verifiable on-chain. The entire process is streamlined through an intuitive Telegram bot, eliminating the need for browser-based wallets, extensions, or complicated interfaces.

EvoPay solves the critical problem of integrating crypto with social communication platforms by offering users an environment that is both familiar and secure. Whether you're a trader, community admin, merchant, or individual user, EvoPay allows you to manage your crypto finances with the ease of messaging. Users can transact using only their Telegram usernames, and every transfer is logged transparently in both the chat and blockchain. The platform does not hold custody of user funds or data, ensuring complete decentralization.

A key innovation within EvoPay is the introduction of the first-ever Accountant AI Agent a built-in, intelligent assistant that acts like a personal crypto accountant. This AI agent automatically monitors your transaction activity, organizes spending history, suggests budgeting strategies, and can help users manage their financial goals over time. Whether you want to save for a token buy, reduce expenses, or track your donation inflow, the AI agent offers smart, real-time guidance within the same Telegram interface.

With over 800 million monthly active Telegram users and increasing global demand for secure, anonymous, and intelligent crypto tools, EvoPay is uniquely positioned to lead the next evolution of financial autonomy. It brings together private payments, verifiable records, and AI-driven financial utilities into one seamless user experience all without sacrificing control or privacy.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de EvoPay (EPAY)

Whitepaper
Site oficial

Previsão de preço do EvoPay (em USD)

Quanto valerá EvoPay (EPAY) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em EvoPay (EPAY) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para EvoPay.

Confira a previsão de preço de EvoPay agora!

EPAY para moedas locais

Tokenomics de EvoPay (EPAY)

Compreender a tokenomics de EvoPay (EPAY) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token EPAY agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre EvoPay (EPAY)

Quanto vale hoje o EvoPay (EPAY)?
O preço ao vivo de EPAY em USD é 0.00381772 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de EPAY para USD?
O preço atual de EPAY para USD é $ 0.00381772. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de EvoPay?
A capitalização de mercado de EPAY é $ 3.82K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de EPAY?
O fornecimento circulante de EPAY é de 1.00M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de EPAY?
EPAY atingiu um preço máximo histórico de 0.201269 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de EPAY?
EPAY atingiu um preço minímo histórico de 0.00378613 USD.
Qual é o volume de negociação de EPAY?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para EPAY é -- USD.
EPAY vai subir ainda este ano?
EPAY pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do EPAY para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:39:15 (UTC+8)

Atualizações importantes da indústria sobre o EvoPay (EPAY)

Hora (UTC+8)TipoInformação
10-12 05:22:00Atualizações da Indústria
Liquidations across the market rise to $780 million in the past 24 hours, over 200,000 traders liquidated
10-11 21:42:43Atualizações da Indústria
Bitcoin Dominance Returns Above 60%, Altcoin Market Cap Drops Nearly 15% in Four Days
10-11 14:30:00Atualizações da Indústria
Crypto Fear and Greed Index Falls to 27, Flash Crashes from "Greed" to "Fear" Zone in 1 Day
10-11 11:20:00Atualizações da Indústria
Over the past 24 hours, more than 1.51 million people globally have been liquidated, with the total liquidation amount rising to $13.512 billion
10-11 09:36:12Atualizações da Indústria
Crypto market sees another "519" situation, over $600 billion in total crypto market cap evaporates in short time
10-11 09:17:00Atualizações da Indústria
Crypto Market Experiences "Black Swan" Event, Most Altcoins Drop Over 80%

Aviso legal

Os preços de criptomoedas estão sujeitos a altos riscos de mercado e volatilidade de preços. Deve-se investir em projetos e produtos com os quais está familiarizado e onde entende os riscos envolvidos. Deve-se considerar cuidadosamente a sua experiência de investimento, situação financeira, objetivos de investimento e tolerância ao risco e consultar um assessor financeiro independente antes de fazer qualquer investimento. Este material não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro. O desempenho passado não é um indicador confiável do desempenho futuro. O valor do seu investimento pode ir tanto para baixo quanto para cima, e talvez não recupere o montante investido. Você é o único responsável por suas decisões de investimento. A MEXC não se responsabiliza por quaisquer perdas que possa incorrer. Para maiores informações, consulte os nossos Termos de Uso e Aviso de Risco. Observe também que os dados relativos à criptomoedas acima mencionada aqui apresentados (como o seu preço atual ao vivo) são baseados em fontes de terceiros. Elas são apresentadas a você "como estão" e somente para fins informativos, sem representação ou garantia de qualquer tipo. Os links fornecidos para sites de terceiros também não estão sob o controle da MEXC. A MEXC não é responsável pela confiabilidade e precisão de tais sites de terceiros e o seu conteúdo.