Preço de EVIVO Token hoje

O preço ao vivo de EVIVO Token (EVIVO) hoje é --, com uma variação de 0.71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVIVO para USD é de -- por EVIVO.

EVIVO Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 19,359.64, com um fornecimento em circulação de 750.38M EVIVO. Nas últimas 24 horas, EVIVO foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EVIVO movimentou-se +0.70% na última hora e -20.01% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EVIVO Token (EVIVO)

Capitalização de mercado $ 19.36K$ 19.36K $ 19.36K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 25.79K$ 25.79K $ 25.79K Fornecimento Circulante 750.38M 750.38M 750.38M Fornecimento total 999,613,481.613831 999,613,481.613831 999,613,481.613831

