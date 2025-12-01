Preço de Eva AI Companion hoje

O preço ao vivo de Eva AI Companion (EVA) hoje é $ 0.00000478, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EVA para USD é de $ 0.00000478 por EVA.

Eva AI Companion ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,777.23, com um fornecimento em circulação de 999.43M EVA. Nas últimas 24 horas, EVA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00022567, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000434.

No desempenho de curto prazo, EVA movimentou-se -- na última hora e +7.67% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Eva AI Companion (EVA)

Capitalização de mercado $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.78K$ 4.78K $ 4.78K Fornecimento Circulante 999.43M 999.43M 999.43M Fornecimento total 999,431,045.948598 999,431,045.948598 999,431,045.948598

A capitalização de mercado atual de Eva AI Companion é $ 4.78K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EVA é 999.43M, com um fornecimento total de 999431045.948598. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.78K.