Informações de preço de Etherland (ELAND) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00219145 $ 0.00219145 $ 0.00219145 Mínimo 24h $ 0.00248436 $ 0.00248436 $ 0.00248436 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00219145$ 0.00219145 $ 0.00219145 Máximo 24h $ 0.00248436$ 0.00248436 $ 0.00248436 Máximo histórico $ 0.447864$ 0.447864 $ 0.447864 Menor preço $ 0.00151247$ 0.00151247 $ 0.00151247 Variação de Preço (1h) +0.36% Alteração de Preço (1D) +7.26% Variação de Preço (7d) -15.98% Variação de Preço (7d) -15.98%

O preço em tempo real de Etherland (ELAND) é $0.00244374. Nas últimas 24 horas, ELAND foi negociado entre a mínima de $ 0.00219145 e a máxima de $ 0.00248436, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de ELAND é $ 0.447864, enquanto o mais baixo é $ 0.00151247.

Em termos de desempenho de curto prazo, ELAND variou +0.36% na última hora, +7.26% nas últimas 24 horas e -15.98% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Etherland (ELAND)

Capitalização de mercado $ 99.91K$ 99.91K $ 99.91K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 100.25K$ 100.25K $ 100.25K Fornecimento Circulante 40.88M 40.88M 40.88M Fornecimento total 41,024,063.0 41,024,063.0 41,024,063.0

A capitalização de mercado atual de Etherland é $ 99.91K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ELAND é 40.88M, com um fornecimento total de 41024063.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 100.25K.