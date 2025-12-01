Preço de Etherex Liquid Staking Token hoje

O preço ao vivo de Etherex Liquid Staking Token (REX33) hoje é $ 0.071299, com uma variação de 5.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de REX33 para USD é de $ 0.071299 por REX33.

Etherex Liquid Staking Token ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,396,364, com um fornecimento em circulação de 75.69M REX33. Nas últimas 24 horas, REX33 foi negociado entre $ 0.071258 (mínimo) e $ 0.077081 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.583351, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.061213.

No desempenho de curto prazo, REX33 movimentou-se -1.03% na última hora e +2.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Etherex Liquid Staking Token (REX33)

Capitalização de mercado $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.40M$ 5.40M $ 5.40M Fornecimento Circulante 75.69M 75.69M 75.69M Fornecimento total 75,685,254.03500602 75,685,254.03500602 75,685,254.03500602

