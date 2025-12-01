Preço de Ethena Staked ENA hoje

O preço ao vivo de Ethena Staked ENA (SENA) hoje é $ 0.275515, com uma variação de 4.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SENA para USD é de $ 0.275515 por SENA.

Ethena Staked ENA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 262,725,912, com um fornecimento em circulação de 953.68M SENA. Nas últimas 24 horas, SENA foi negociado entre $ 0.273563 (mínimo) e $ 0.302689 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.31, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.21865.

No desempenho de curto prazo, SENA movimentou-se -0.00% na última hora e +15.32% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ethena Staked ENA (SENA)

Capitalização de mercado $ 262.73M Volume (24h) -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 262.73M Fornecimento Circulante 953.68M Fornecimento total 953,682,280.841513

A capitalização de mercado atual de Ethena Staked ENA é $ 262.73M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de SENA é 953.68M, com um fornecimento total de 953682280.841513. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 262.73M.