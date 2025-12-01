Preço de ETH6900 hoje

O preço ao vivo de ETH6900 (ETH6900) hoje é $ 0.00296702, com uma variação de 55.64% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ETH6900 para USD é de $ 0.00296702 por ETH6900.

ETH6900 ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,980,189, com um fornecimento em circulação de 1.00B ETH6900. Nas últimas 24 horas, ETH6900 foi negociado entre $ 0.00174597 (mínimo) e $ 0.01125562 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.126918, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00174597.

No desempenho de curto prazo, ETH6900 movimentou-se +41.18% na última hora e -86.48% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ETH6900 (ETH6900)

Capitalização de mercado $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.98M$ 2.98M $ 2.98M Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de ETH6900 é $ 2.98M, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ETH6900 é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.98M.