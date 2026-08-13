Preço de Eternal Stake Finance hoje

O preço ao vivo de Eternal Stake Finance (ESF) hoje é $ 0, com uma variação de 6,37% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ESF para USD é de $ 0 por ESF.

Eternal Stake Finance ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 319 005, com um fornecimento em circulação de 1,25B ESF. Nas últimas 24 horas, ESF foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,00105961, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ESF movimentou-se -0,44% na última hora e +3,52% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5,32K.

Informações de mercado de Eternal Stake Finance (ESF)

Capitalização de mercado $ 319,01K$ 319,01K $ 319,01K Volume (24h) $ 5,32K$ 5,32K $ 5,32K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 510,41K$ 510,41K $ 510,41K Fornecimento Circulante 1,25B 1,25B 1,25B Fornecimento total 1 999 995 600,772141 1 999 995 600,772141 1 999 995 600,772141

A capitalização de mercado atual de Eternal Stake Finance é $ 319,01K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5,32K. A oferta em circulação de ESF é 1,25B, com um fornecimento total de 1999995600.772141. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 510,41K.