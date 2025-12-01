Preço de ESV Capital hoje

O preço ao vivo de ESV Capital (ESVC) hoje é $ 0.0036842, com uma variação de 5.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ESVC para USD é de $ 0.0036842 por ESVC.

ESV Capital ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 368,420, com um fornecimento em circulação de 100.00M ESVC. Nas últimas 24 horas, ESVC foi negociado entre $ 0.00336665 (mínimo) e $ 0.00374268 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.193934, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00311561.

No desempenho de curto prazo, ESVC movimentou-se -0.00% na última hora e -9.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ESV Capital (ESVC)

Capitalização de mercado $ 368.42K$ 368.42K $ 368.42K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 368.42K$ 368.42K $ 368.42K Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 99,999,917.859929 99,999,917.859929 99,999,917.859929

A capitalização de mercado atual de ESV Capital é $ 368.42K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ESVC é 100.00M, com um fornecimento total de 99999917.859929. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 368.42K.