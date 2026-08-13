Preço de ERIS Arbitrage LUNA hoje

O preço ao vivo de ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA) hoje é $ 0.130125, com uma variação de 4.25% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ARBLUNA para USD é de $ 0.130125 por ARBLUNA.

ERIS Arbitrage LUNA ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 177,708, com um fornecimento em circulação de 1.37M ARBLUNA. Nas últimas 24 horas, ARBLUNA foi negociado entre $ 0.128691 (mínimo) e $ 0.136631 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.606495, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.088229.

No desempenho de curto prazo, ARBLUNA movimentou-se -0.46% na última hora e +6.74% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 323.40.

Informações de mercado de ERIS Arbitrage LUNA (ARBLUNA)

Capitalização de mercado $ 177.71K$ 177.71K $ 177.71K Volume (24h) $ 323.40$ 323.40 $ 323.40 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 177.71K$ 177.71K $ 177.71K Fornecimento Circulante 1.37M 1.37M 1.37M Fornecimento total 1,365,667.620437 1,365,667.620437 1,365,667.620437

A capitalização de mercado atual de ERIS Arbitrage LUNA é $ 177.71K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 323.40. A oferta em circulação de ARBLUNA é 1.37M, com um fornecimento total de 1365667.620437. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 177.71K.