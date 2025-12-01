Preço de Erha hoje

O preço ao vivo de Erha (二哈) hoje é $ 0.00000584, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de 二哈 para USD é de $ 0.00000584 por 二哈.

Erha ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 5,841.9, com um fornecimento em circulação de 1.00B 二哈. Nas últimas 24 horas, 二哈 foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02344646, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000048.

No desempenho de curto prazo, 二哈 movimentou-se -- na última hora e +11.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Erha (二哈)

Capitalização de mercado $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 5.84K$ 5.84K $ 5.84K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

