Preço de ErectusDAO hoje

O preço ao vivo de ErectusDAO (YUGE) hoje é $ 0.147971, com uma variação de 0.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de YUGE para USD é de $ 0.147971 por YUGE.

ErectusDAO ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 236,405, com um fornecimento em circulação de 1.60M YUGE. Nas últimas 24 horas, YUGE foi negociado entre $ 0.147479 (mínimo) e $ 0.150198 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.281013, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.13635.

No desempenho de curto prazo, YUGE movimentou-se -0.57% na última hora e +1.68% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ErectusDAO (YUGE)

Capitalização de mercado $ 236.41K$ 236.41K $ 236.41K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 236.41K$ 236.41K $ 236.41K Fornecimento Circulante 1.60M 1.60M 1.60M Fornecimento total 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235 1,595,241.433839235

A capitalização de mercado atual de ErectusDAO é $ 236.41K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de YUGE é 1.60M, com um fornecimento total de 1595241.433839235. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 236.41K.