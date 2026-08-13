Preço de Enosys USDT hoje

O preço ao vivo de Enosys USDT (EUSDT) hoje é $ 0.975475, com uma variação de 0.04% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EUSDT para USD é de $ 0.975475 por EUSDT.

Enosys USDT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 41,585, com um fornecimento em circulação de 42.63K EUSDT. Nas últimas 24 horas, EUSDT foi negociado entre $ 0.968114 (mínimo) e $ 0.982241 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.32, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.706605.

No desempenho de curto prazo, EUSDT movimentou-se +0.01% na última hora e +1.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.01.

Informações de mercado de Enosys USDT (EUSDT)

Capitalização de mercado $ 41.59K$ 41.59K $ 41.59K Volume (24h) $ 3.01$ 3.01 $ 3.01 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 41.59K$ 41.59K $ 41.59K Fornecimento Circulante 42.63K 42.63K 42.63K Fornecimento total 42,630.14605 42,630.14605 42,630.14605

A capitalização de mercado atual de Enosys USDT é $ 41.59K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.01. A oferta em circulação de EUSDT é 42.63K, com um fornecimento total de 42630.14605. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 41.59K.