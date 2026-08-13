Qual é o preço atual de Enosys Loans CDP?

Enosys Loans CDP (CDP) está sendo negociado a R$4.98115211079755082000, refletindo uma variação de preço de -0.14% nas últimas 24 horas. Esses dados ao vivo agregam preços de exchanges globais para oferecer aos traders uma avaliação de mercado precisa a qualquer momento.

Que papel Enosys Loans CDP desempenha em seu ecossistema?

Como ativo central na rede -- e parte do setor Stablecoins,Flare Network Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin, CDP frequentemente alimenta funções essenciais, como pagamentos, staking, votação de governança e incentivos de liquidez. Seu design pode influenciar como aplicativos ou contratos inteligentes operam em todo o ecossistema.

Quão ativamente CDP está sendo negociado hoje?

Nas últimas 24 horas, CDP registrou um volume de negociação de R$--. Um volume alto geralmente sinaliza forte interesse dos investidores, maior liquidez e melhor execução tanto para traders pequenos quanto grandes.

Qual é a oferta circulante de Enosys Loans CDP?

Hoje há 3105363.006923527 tokens em circulação, o que determina a quantidade disponível para negociação. A oferta circulante ajuda os investidores a estimar a escassez, a dinâmica da inflação e a possível distribuição de tokens no longo prazo.

Qual é a capitalização de mercado e a classificação de CDP?

Enosys Loans CDP atualmente ocupa a posição de número #1897 no mercado, com uma capitalização de mercado de R$15468559.64569514877000, colocando-o entre ativos reconhecidos dentro de seu setor e ajudando os investidores a medir sua escala relativa.

Como Enosys Loans CDP se comportou nas últimas 24 horas?

O preço apresentou uma variação de -0.14% nas últimas 24 horas. Movimentos de curto prazo podem ser influenciados pelo sentimento de mercado, mudanças na liquidez ou desenvolvimentos relacionados à rede --.

Como Enosys Loans CDP se compara a ativos similares na mesma categoria?

No segmento Stablecoins,Flare Network Ecosystem,Crypto-backed Stablecoin, CDP demonstra atividade competitiva apoiada por níveis fortes de negociação, alta liquidez e seus casos de uso contínuos em seu ecossistema.