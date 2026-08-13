Preço de Engines of Fury hoje

O preço ao vivo de Engines of Fury (FURY) hoje é $ 0, com uma variação de 0.11% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de FURY para USD é de $ 0 por FURY.

Engines of Fury ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 15,258.96, com um fornecimento em circulação de 58.35M FURY. Nas últimas 24 horas, FURY foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.943593, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, FURY movimentou-se -- na última hora e +0.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.99.

Informações de mercado de Engines of Fury (FURY)

Capitalização de mercado $ 15.26K$ 15.26K $ 15.26K Volume (24h) $ 1.99$ 1.99 $ 1.99 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 20.68K$ 20.68K $ 20.68K Fornecimento Circulante 58.35M 58.35M 58.35M Fornecimento total 119,000,000.0 119,000,000.0 119,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Engines of Fury é $ 15.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.99. A oferta em circulação de FURY é 58.35M, com um fornecimento total de 119000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 20.68K.