Preço de ENERGY COIN hoje

O preço ao vivo de ENERGY COIN (ENERGY) hoje é $ 0.00001085, com uma variação de 24.21% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ENERGY para USD é de $ 0.00001085 por ENERGY.

ENERGY COIN ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,852.37, com um fornecimento em circulação de 999.80M ENERGY. Nas últimas 24 horas, ENERGY foi negociado entre $ 0.0000086 (mínimo) e $ 0.00001082 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00208531, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000765.

No desempenho de curto prazo, ENERGY movimentou-se +1.40% na última hora e +37.13% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de ENERGY COIN (ENERGY)

Capitalização de mercado $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Fornecimento Circulante 999.80M 999.80M 999.80M Fornecimento total 999,796,579.717629 999,796,579.717629 999,796,579.717629

A capitalização de mercado atual de ENERGY COIN é $ 10.85K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de ENERGY é 999.80M, com um fornecimento total de 999796579.717629. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 10.85K.