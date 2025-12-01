Preço de Emulites hoje

O preço ao vivo de Emulites (EMULITES) hoje é $ 0.00003447, com uma variação de 2.73% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EMULITES para USD é de $ 0.00003447 por EMULITES.

Emulites ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 34,460, com um fornecimento em circulação de 999.78M EMULITES. Nas últimas 24 horas, EMULITES foi negociado entre $ 0.00003405 (mínimo) e $ 0.00003569 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00466691, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00002838.

No desempenho de curto prazo, EMULITES movimentou-se +0.35% na última hora e +4.81% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Emulites (EMULITES)

Capitalização de mercado $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 34.46K$ 34.46K $ 34.46K Fornecimento Circulante 999.78M 999.78M 999.78M Fornecimento total 999,779,017.256297 999,779,017.256297 999,779,017.256297

A capitalização de mercado atual de Emulites é $ 34.46K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EMULITES é 999.78M, com um fornecimento total de 999779017.256297. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 34.46K.