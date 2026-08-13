Preço de Empulser Enterprises hoje

O preço ao vivo de Empulser Enterprises ($CPT) hoje é $ 0.01832525, com uma variação de 14.94% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de $CPT para USD é de $ 0.01832525 por $CPT.

Empulser Enterprises ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 128,276, com um fornecimento em circulação de 7.00M $CPT. Nas últimas 24 horas, $CPT foi negociado entre $ 0.01645891 (mínimo) e $ 0.02154388 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.409879, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01288804.

No desempenho de curto prazo, $CPT movimentou-se -0.00% na última hora e -67.17% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 8.68K.

Informações de mercado de Empulser Enterprises ($CPT)

Capitalização de mercado $ 128.28K$ 128.28K $ 128.28K Volume (24h) $ 8.68K$ 8.68K $ 8.68K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 128.28K$ 128.28K $ 128.28K Fornecimento Circulante 7.00M 7.00M 7.00M Fornecimento total 6,999,985.849869 6,999,985.849869 6,999,985.849869

A capitalização de mercado atual de Empulser Enterprises é $ 128.28K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 8.68K. A oferta em circulação de $CPT é 7.00M, com um fornecimento total de 6999985.849869. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 128.28K.