Preço de Elysyn Ai hoje

O preço ao vivo de Elysyn Ai (ELYSYN) hoje é $ 0.00052552, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELYSYN para USD é de $ 0.00052552 por ELYSYN.

Elysyn Ai ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,831.72, com um fornecimento em circulação de 9.19M ELYSYN. Nas últimas 24 horas, ELYSYN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.149965, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00051771.

No desempenho de curto prazo, ELYSYN movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Elysyn Ai (ELYSYN)

Capitalização de mercado $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.83K$ 4.83K $ 4.83K Fornecimento Circulante 9.19M 9.19M 9.19M Fornecimento total 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296 9,194,235.959072296

