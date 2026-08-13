Preço de Eliza hoje

O preço ao vivo de Eliza (ELIZA) hoje é $ 0, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ELIZA para USD é de $ 0 por ELIZA.

Eliza ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 118,090, com um fornecimento em circulação de 1000.00M ELIZA. Nas últimas 24 horas, ELIZA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.165555, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, ELIZA movimentou-se -0.18% na última hora e +0.11% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14.72.

Informações de mercado de Eliza (ELIZA)

Capitalização de mercado $ 118.09K$ 118.09K $ 118.09K Volume (24h) $ 14.72$ 14.72 $ 14.72 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 118.09K$ 118.09K $ 118.09K Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,997,750.54 999,997,750.54 999,997,750.54

A capitalização de mercado atual de Eliza é $ 118.09K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14.72. A oferta em circulação de ELIZA é 1000.00M, com um fornecimento total de 999997750.54. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 118.09K.