Preço de Eli Lilly xStock hoje

O preço ao vivo de Eli Lilly xStock (LLYX) hoje é $ 1,079.82, com uma variação de 0.32% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de LLYX para USD é de $ 1,079.82 por LLYX.

Eli Lilly xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 353,164, com um fornecimento em circulação de 327.69 LLYX. Nas últimas 24 horas, LLYX foi negociado entre $ 1,074.28 (mínimo) e $ 1,081.23 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1,120.25, enquanto a mínima histórica foi de $ 624.79.

No desempenho de curto prazo, LLYX movimentou-se -- na última hora e +2.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Eli Lilly xStock (LLYX)

Capitalização de mercado $ 353.16K$ 353.16K $ 353.16K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 33.79M$ 33.79M $ 33.79M Fornecimento Circulante 327.69 327.69 327.69 Fornecimento total 31,351.94488868526 31,351.94488868526 31,351.94488868526

