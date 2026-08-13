Preço de Ekstra AI hoje

O preço ao vivo de Ekstra AI (XTRA) hoje é $ 0, com uma variação de 1.17% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de XTRA para USD é de $ 0 por XTRA.

Ekstra AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 129,826, com um fornecimento em circulação de 848.21M XTRA. Nas últimas 24 horas, XTRA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00102544, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, XTRA movimentou-se -0.18% na última hora e -24.02% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 3.17K.

Informações de mercado de Ekstra AI (XTRA)

Capitalização de mercado $ 129.83K$ 129.83K $ 129.83K Volume (24h) $ 3.17K$ 3.17K $ 3.17K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 140.35K$ 140.35K $ 140.35K Fornecimento Circulante 848.21M 848.21M 848.21M Fornecimento total 999,837,176.850073 999,837,176.850073 999,837,176.850073

A capitalização de mercado atual de Ekstra AI é $ 129.83K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 3.17K. A oferta em circulação de XTRA é 848.21M, com um fornecimento total de 999837176.850073. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 140.35K.