Preço de Eggle Energy hoje

O preço ao vivo de Eggle Energy (ENG) hoje é $ 0,02158313, com uma variação de 4,71% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ENG para USD é de $ 0,02158313 por ENG.

Eggle Energy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 12.996.555, com um fornecimento em circulação de 601,79M ENG. Nas últimas 24 horas, ENG foi negociado entre $ 0,0204828 (mínimo) e $ 0,02173393 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0,04452341, enquanto a mínima histórica foi de $ 0,01594232.

No desempenho de curto prazo, ENG movimentou-se +1,76% na última hora e +15,04% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Eggle Energy (ENG)

Capitalização de mercado $ 13,00M$ 13,00M $ 13,00M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 15,05M$ 15,05M $ 15,05M Fornecimento Circulante 601,79M 601,79M 601,79M Fornecimento total 696.794.996,2257041 696.794.996,2257041 696.794.996,2257041

