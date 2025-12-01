Preço de Edu3Games hoje

O preço ao vivo de Edu3Games (EGN) hoje é $ 0.00723331, com uma variação de 1.61% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EGN para USD é de $ 0.00723331 por EGN.

Edu3Games ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,229,054, com um fornecimento em circulação de 1000.00M EGN. Nas últimas 24 horas, EGN foi negociado entre $ 0.00713516 (mínimo) e $ 0.00768847 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.04242631, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00713516.

No desempenho de curto prazo, EGN movimentou-se -0.75% na última hora e -18.83% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Edu3Games (EGN)

Capitalização de mercado $ 7.23M$ 7.23M $ 7.23M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.23M$ 7.23M $ 7.23M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,798.321158 999,999,798.321158 999,999,798.321158

