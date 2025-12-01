Preço de Ecoreal Estate hoje

O preço ao vivo de Ecoreal Estate (ECOREAL) hoje é $ 0.330156, com uma variação de 0.03% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ECOREAL para USD é de $ 0.330156 por ECOREAL.

Ecoreal Estate ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 187,022,700, com um fornecimento em circulação de 566.62M ECOREAL. Nas últimas 24 horas, ECOREAL foi negociado entre $ 0.330026 (mínimo) e $ 0.330653 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.330779, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.01038193.

No desempenho de curto prazo, ECOREAL movimentou-se +0.00% na última hora e +2.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ecoreal Estate (ECOREAL)

Capitalização de mercado $ 187.02M$ 187.02M $ 187.02M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 330.07M$ 330.07M $ 330.07M Fornecimento Circulante 566.62M 566.62M 566.62M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

