Preço de Eaton Corporation plc xStock hoje

O preço ao vivo de Eaton Corporation plc xStock (ETNX) hoje é $ 461.16, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de ETNX para USD é de $ 461.16 por ETNX.

Eaton Corporation plc xStock ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 166,215, com um fornecimento em circulação de 360.43 ETNX. Nas últimas 24 horas, ETNX foi negociado entre $ 461.02 (mínimo) e $ 461.26 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 461.26, enquanto a mínima histórica foi de $ 361.78.

No desempenho de curto prazo, ETNX movimentou-se -- na última hora e +17.53% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 2.40K.

Informações de mercado de Eaton Corporation plc xStock (ETNX)

Capitalização de mercado $ 166.22K$ 166.22K $ 166.22K Volume (24h) $ 2.40K$ 2.40K $ 2.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 61.89M$ 61.89M $ 61.89M Fornecimento Circulante 360.43 360.43 360.43 Fornecimento total 134,214.1615361297 134,214.1615361297 134,214.1615361297

A capitalização de mercado atual de Eaton Corporation plc xStock é $ 166.22K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 2.40K. A oferta em circulação de ETNX é 360.43, com um fornecimento total de 134214.1615361297. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 61.89M.