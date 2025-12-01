Preço de EAGLES WINGS hoje

O preço ao vivo de EAGLES WINGS (EGW) hoje é --, com uma variação de 0.76% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EGW para USD é de -- por EGW.

EAGLES WINGS ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 29,048, com um fornecimento em circulação de 446.95B EGW. Nas últimas 24 horas, EGW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EGW movimentou-se -0.68% na última hora e +5.92% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de EAGLES WINGS (EGW)

Capitalização de mercado $ 29.05K$ 29.05K $ 29.05K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 29.05K$ 29.05K $ 29.05K Fornecimento Circulante 446.95B 446.95B 446.95B Fornecimento total 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603 446,949,443,649.4603

A capitalização de mercado atual de EAGLES WINGS é $ 29.05K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de EGW é 446.95B, com um fornecimento total de 446949443649.4603. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 29.05K.