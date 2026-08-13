Preço de Eagle AI hoje

O preço ao vivo de Eagle AI (EAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.98% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de EAI para USD é de $ 0 por EAI.

Eagle AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 69,258, com um fornecimento em circulação de 92.39M EAI. Nas últimas 24 horas, EAI foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.644621, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, EAI movimentou-se +0.31% na última hora e -3.18% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 101.21.

Informações de mercado de Eagle AI (EAI)

Capitalização de mercado $ 69.26K$ 69.26K $ 69.26K Volume (24h) $ 101.21$ 101.21 $ 101.21 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.57K$ 72.57K $ 72.57K Fornecimento Circulante 92.39M 92.39M 92.39M Fornecimento total 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Eagle AI é $ 69.26K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 101.21. A oferta em circulação de EAI é 92.39M, com um fornecimento total de 100000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 72.57K.