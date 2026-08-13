Preço de DYOR Coin hoje

O preço ao vivo de DYOR Coin (DYOR) hoje é $ 0.533869, com uma variação de 0.79% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DYOR para USD é de $ 0.533869 por DYOR.

DYOR Coin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 160,161, com um fornecimento em circulação de 300.00K DYOR. Nas últimas 24 horas, DYOR foi negociado entre $ 0.528165 (mínimo) e $ 0.540452 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 17.0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.369417.

No desempenho de curto prazo, DYOR movimentou-se +0.05% na última hora e -2.84% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 52.06.

Informações de mercado de DYOR Coin (DYOR)

Capitalização de mercado $ 160.16K$ 160.16K $ 160.16K Volume (24h) $ 52.06$ 52.06 $ 52.06 Capitalização de mercado totalmente diluída $ 160.16K$ 160.16K $ 160.16K Fornecimento Circulante 300.00K 300.00K 300.00K Fornecimento total 300,000.0 300,000.0 300,000.0

A capitalização de mercado atual de DYOR Coin é $ 160.16K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 52.06. A oferta em circulação de DYOR é 300.00K, com um fornecimento total de 300000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 160.16K.