Preço de Durovs Dog hoje

O preço ao vivo de Durovs Dog (PYONYA) hoje é $ 0, com uma variação de 12.36% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de PYONYA para USD é de $ 0 por PYONYA.

Durovs Dog ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 209,801, com um fornecimento em circulação de 923.51M PYONYA. Nas últimas 24 horas, PYONYA foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, PYONYA movimentou-se +0.34% na última hora e -17.36% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 1.80K.

Informações de mercado de Durovs Dog (PYONYA)

Capitalização de mercado $ 209.80K$ 209.80K $ 209.80K Volume (24h) $ 1.80K$ 1.80K $ 1.80K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 227.18K$ 227.18K $ 227.18K Fornecimento Circulante 923.51M 923.51M 923.51M Fornecimento total 923,505,575.004138 923,505,575.004138 923,505,575.004138

A capitalização de mercado atual de Durovs Dog é $ 209.80K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 1.80K. A oferta em circulação de PYONYA é 923.51M, com um fornecimento total de 923505575.004138. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 227.18K.