Preço de DungeonClaw hoje

O preço ao vivo de DungeonClaw (DCLAW) hoje é $ 0, com uma variação de 0.49% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DCLAW para USD é de $ 0 por DCLAW.

DungeonClaw ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 14,276.44, com um fornecimento em circulação de 100.00B DCLAW. Nas últimas 24 horas, DCLAW foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DCLAW movimentou-se -0.07% na última hora e -20.49% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DungeonClaw (DCLAW)

Capitalização de mercado $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 14.28K$ 14.28K $ 14.28K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DungeonClaw é $ 14.28K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DCLAW é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 14.28K.