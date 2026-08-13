Preço de Dungeon Labs hoje

O preço ao vivo de Dungeon Labs (DLABS) hoje é $ 0, com uma variação de 0.08% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DLABS para USD é de $ 0 por DLABS.

Dungeon Labs ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 16,326.94, com um fornecimento em circulação de 100.00B DLABS. Nas últimas 24 horas, DLABS foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DLABS movimentou-se -0.07% na última hora e +6.90% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dungeon Labs (DLABS)

Capitalização de mercado $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 16.33K$ 16.33K $ 16.33K Fornecimento Circulante 100.00B 100.00B 100.00B Fornecimento total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dungeon Labs é $ 16.33K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DLABS é 100.00B, com um fornecimento total de 100000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 16.33K.