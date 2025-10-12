Informações de preço de DUNA AI (DUNA) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 Mínimo 24h $ 0 $ 0 $ 0 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo 24h $ 0$ 0 $ 0 Máximo histórico $ 0.00300003$ 0.00300003 $ 0.00300003 Menor preço $ 0$ 0 $ 0 Variação de Preço (1h) +0.97% Alteração de Preço (1D) -5.71% Variação de Preço (7d) -26.36% Variação de Preço (7d) -26.36%

O preço em tempo real de DUNA AI (DUNA) é --. Nas últimas 24 horas, DUNA foi negociado entre a mínima de $ 0 e a máxima de $ 0, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DUNA é $ 0.00300003, enquanto o mais baixo é $ 0.

Em termos de desempenho de curto prazo, DUNA variou +0.97% na última hora, -5.71% nas últimas 24 horas e -26.36% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DUNA AI (DUNA)

Capitalização de mercado $ 317.88K$ 317.88K $ 317.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 317.88K$ 317.88K $ 317.88K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

