Qual é o preço atual de Dumb Money?

Dumb Money está sendo negociado a R$, com uma variação de preço de 14.80% nas últimas 24 horas. Esse valor reflete preços em tempo real agregados de exchanges globais.

Como o preço de hoje se compara aos níveis históricos?

O ATH de Dumb Money é de R$0.0052027474858635804000, enquanto o ATL é de R$. Comparar o preço atual com esses níveis pode ajudar os investidores a avaliar o potencial de longo prazo e ciclos anteriores de crescimento.

Qual é a avaliação geral de DUMBMONEY hoje?

A capitalização de mercado está em R$546398.25285055428000, colocando o ativo no #5673 lugar entre todas as criptomoedas.

Quão ativa é a participação de mercado de Dumb Money?

O ativo gerou R$-- em volume de negociação nas últimas 24 horas, mostrando com que frequência os traders estão interagindo com DUMBMONEY.

Qual é a oferta circulante e por que isso importa?

Com 1000000000.0 tokens atualmente em circulação, a dinâmica da oferta influencia a escassez, as taxas de inflação e as tendências de valorização de longo prazo.

Em que categoria Dumb Money se enquadra?

Dumb Money faz parte da classificação Meme,Robinhood Ecosystem,Robinhood Chain Meme, que o agrupa com outros ativos que compartilham utilidades ou papéis semelhantes no ecossistema.

Como a -- impacta a proposta de valor de DUMBMONEY?

Operar na rede -- permite que DUMBMONEY aproveite velocidades específicas de transação, taxas, modelos de segurança e funcionalidades de contratos inteligentes, contribuindo para sua adoção geral.