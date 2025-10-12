Informações de preço de DuelNow (DNOW) (USD)

Mínimo 24h $ 0.00273897
Máximo 24h $ 0.00313378
Máximo histórico $ 0.04443182
Menor preço $ 0.00036537
Variação de Preço (1h) -0.01%
Alteração de Preço (1D) -8.45%
Variação de Preço (7d) -26.56%

O preço em tempo real de DuelNow (DNOW) é $0.00274259. Nas últimas 24 horas, DNOW foi negociado entre a mínima de $ 0.00273897 e a máxima de $ 0.00313378, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DNOW é $ 0.04443182, enquanto o mais baixo é $ 0.00036537.

Em termos de desempenho de curto prazo, DNOW variou -0.01% na última hora, -8.45% nas últimas 24 horas e -26.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DuelNow (DNOW)

Capitalização de mercado $ 251.77K
Volume (24h) --
Capitalização de mercado totalmente diluída $ 2.74M
Fornecimento Circulante 91.80M
Fornecimento total 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DuelNow é $ 251.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DNOW é 91.80M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.74M.