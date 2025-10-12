O preço ao vivo de DuelNow hoje é 0.00274259 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DNOW para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DNOW facilmente na MEXC agora.O preço ao vivo de DuelNow hoje é 0.00274259 USD. Acompanhe as atualizações em tempo real do preço de DNOW para USD, gráficos ao vivo, capitalização de mercado, volume em 24 horas e muito mais. Explore a tendência de preço de DNOW facilmente na MEXC agora.

Preço de DuelNow (DNOW)

Preço em tempo real de 1 DNOW para USD

$0.00274267
$0.00274267
-8.30%1D
Esses dados sobre tokens são fornecidos por terceiros. A MEXC atua unicamente como um agregador de informações. Explore outros tokens listados no mercado Spot da MEXC!
Gráfico de preço em tempo real de DuelNow (DNOW)
Última atualização da página: 2025-10-12 13:38:20 (UTC+8)

Informações de preço de DuelNow (DNOW) (USD)

Variação de preço em 24 horas:
$ 0.00273897
$ 0.00273897
Mínimo 24h
$ 0.00313378
$ 0.00313378
Máximo 24h

$ 0.00273897
$ 0.00273897

$ 0.00313378
$ 0.00313378

$ 0.04443182
$ 0.04443182

$ 0.00036537
$ 0.00036537

-0.01%

-8.45%

-26.56%

-26.56%

O preço em tempo real de DuelNow (DNOW) é $0.00274259. Nas últimas 24 horas, DNOW foi negociado entre a mínima de $ 0.00273897 e a máxima de $ 0.00313378, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de DNOW é $ 0.04443182, enquanto o mais baixo é $ 0.00036537.

Em termos de desempenho de curto prazo, DNOW variou -0.01% na última hora, -8.45% nas últimas 24 horas e -26.56% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de DuelNow (DNOW)

$ 251.77K
$ 251.77K

--
----

$ 2.74M
$ 2.74M

91.80M
91.80M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de DuelNow é $ 251.77K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DNOW é 91.80M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 2.74M.

Histórico de preços de DuelNow (DNOW) em USD

Durante o dia de hoje, a variação do preço de DuelNow em USD foi de $ -0.000253204844292861.
Nos últimos 30 dias, a variação do preço de DuelNow em USD foi de $ -0.0012691291.
Nos últimos 60 dias, a variação do preço de DuelNow em USD foi de $ -0.0001775656.
Nos últimos 90 dias, a variação do preço de DuelNow em USD foi de $ +0.0021021620047946467.

PeríodoVariação (USD)Variação (%)
Hoje$ -0.000253204844292861-8.45%
30 dias$ -0.0012691291-46.27%
60 dias$ -0.0001775656-6.47%
90 dias$ +0.0021021620047946467+328.24%

O que é DuelNow (DNOW)

DuelNow puts you in control of your sports predictions. Set your own odds, compete directly with other fans, and enjoy transparent, low fees with no house interference. Use integrated tokens ($USDT, $USDC, $ETH, $ARB, $STMX, and now $DNOW) to engage in secure peer-to-peer wagers.

  1. Peer-to-peer sports predictions with no house; compete directly with others.
  2. Set custom odds to challenge and win on your terms.
  3. Unlock exclusive benefits through memberships, increased referral earnings and reduced platform fees.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de DuelNow (DNOW)

Previsão de preço do DuelNow (em USD)

Quanto valerá DuelNow (DNOW) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em DuelNow (DNOW) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para DuelNow.

Confira a previsão de preço de DuelNow agora!

DNOW para moedas locais

Tokenomics de DuelNow (DNOW)

Compreender a tokenomics de DuelNow (DNOW) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token DNOW agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre DuelNow (DNOW)

Quanto vale hoje o DuelNow (DNOW)?
O preço ao vivo de DNOW em USD é 0.00274259 USD, atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes.
Qual é o preço atual de DNOW para USD?
O preço atual de DNOW para USD é $ 0.00274259. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens.
Qual é a capitalização de mercado de DuelNow?
A capitalização de mercado de DNOW é $ 251.77K USD. Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token.
Qual é o fornecimento circulante de DNOW?
O fornecimento circulante de DNOW é de 91.80M USD.
Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de DNOW?
DNOW atingiu um preço máximo histórico de 0.04443182 USD.
Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de DNOW?
DNOW atingiu um preço minímo histórico de 0.00036537 USD.
Qual é o volume de negociação de DNOW?
O volume de negociação ao vivo de 24 horas para DNOW é -- USD.
DNOW vai subir ainda este ano?
DNOW pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do DNOW para uma análise mais detalhada.
Última atualização da página: 2025-10-12 13:38:20 (UTC+8)

