Preço de Duelmasters hoje

O preço ao vivo de Duelmasters (DM) hoje é $ 0.00007249, com uma variação de 1.81% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DM para USD é de $ 0.00007249 por DM.

Duelmasters ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 50,716, com um fornecimento em circulação de 699.64M DM. Nas últimas 24 horas, DM foi negociado entre $ 0.00007225 (mínimo) e $ 0.00007453 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00055136, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0000152.

No desempenho de curto prazo, DM movimentou-se -0.18% na última hora e +41.98% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Duelmasters (DM)

Capitalização de mercado $ 50.72K$ 50.72K $ 50.72K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 72.46K$ 72.46K $ 72.46K Fornecimento Circulante 699.64M 699.64M 699.64M Fornecimento total 999,641,671.116179 999,641,671.116179 999,641,671.116179

