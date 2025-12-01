Preço de Dudu hoje

O preço ao vivo de Dudu (DUDU) hoje é $ 0.00000451, com uma variação de 0.56% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DUDU para USD é de $ 0.00000451 por DUDU.

Dudu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 4,506.63, com um fornecimento em circulação de 1.00B DUDU. Nas últimas 24 horas, DUDU foi negociado entre $ 0.00000446 (mínimo) e $ 0.00000457 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00016209, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00000391.

No desempenho de curto prazo, DUDU movimentou-se -- na última hora e +12.64% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Dudu (DUDU)

Capitalização de mercado $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 4.51K$ 4.51K $ 4.51K Fornecimento Circulante 1.00B 1.00B 1.00B Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dudu é $ 4.51K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DUDU é 1.00B, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 4.51K.