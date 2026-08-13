Preço de Ducky Capital AI hoje

O preço ao vivo de Ducky Capital AI (DCAI) hoje é $ 0, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DCAI para USD é de $ 0 por DCAI.

Ducky Capital AI ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 28,991, com um fornecimento em circulação de 675.88M DCAI. Nas últimas 24 horas, DCAI foi negociado entre $ 0.0 (mínimo) e $ 0.0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.03361709, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DCAI movimentou-se -- na última hora e -0.69% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ducky Capital AI (DCAI)

Capitalização de mercado $ 28.99K$ 28.99K $ 28.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K Fornecimento Circulante 675.88M 675.88M 675.88M Fornecimento total 999,890,210.681644 999,890,210.681644 999,890,210.681644

A capitalização de mercado atual de Ducky Capital AI é $ 28.99K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DCAI é 675.88M, com um fornecimento total de 999890210.681644. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 42.89K.