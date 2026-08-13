Preço de Dtravel hoje

O preço ao vivo de Dtravel (TRVL) hoje é $ 0, com uma variação de 0.50% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de TRVL para USD é de $ 0 por TRVL.

Dtravel ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 410,720, com um fornecimento em circulação de 519.07M TRVL. Nas últimas 24 horas, TRVL foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 1.56, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, TRVL movimentou-se -0.25% na última hora e -11.25% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 14.40K.

Informações de mercado de Dtravel (TRVL)

Capitalização de mercado $ 410.72K$ 410.72K $ 410.72K Volume (24h) $ 14.40K$ 14.40K $ 14.40K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 791.27K$ 791.27K $ 791.27K Fornecimento Circulante 519.07M 519.07M 519.07M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Dtravel é $ 410.72K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 14.40K. A oferta em circulação de TRVL é 519.07M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 791.27K.