Preço de Drunk Chicken Centipede hoje

O preço ao vivo de Drunk Chicken Centipede (DCC) hoje é --, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DCC para USD é de -- por DCC.

Drunk Chicken Centipede ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 9,838.08, com um fornecimento em circulação de 999.60M DCC. Nas últimas 24 horas, DCC foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.00143486, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DCC movimentou-se -- na última hora e -1.20% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Drunk Chicken Centipede (DCC)

Capitalização de mercado $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.84K$ 9.84K $ 9.84K Fornecimento Circulante 999.60M 999.60M 999.60M Fornecimento total 999,598,306.509248 999,598,306.509248 999,598,306.509248

A capitalização de mercado atual de Drunk Chicken Centipede é $ 9.84K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de DCC é 999.60M, com um fornecimento total de 999598306.509248. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.84K.