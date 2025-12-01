Preço de Drops Ownership Power hoje

O preço ao vivo de Drops Ownership Power (DOP) hoje é $ 0.00285293, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DOP para USD é de $ 0.00285293 por DOP.

Drops Ownership Power ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 38,395, com um fornecimento em circulação de 13.46M DOP. Nas últimas 24 horas, DOP foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 4.75, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00102064.

No desempenho de curto prazo, DOP movimentou-se -- na última hora e 0.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Drops Ownership Power (DOP)

Capitalização de mercado $ 38.40K$ 38.40K $ 38.40K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 42.79K$ 42.79K $ 42.79K Fornecimento Circulante 13.46M 13.46M 13.46M Fornecimento total 15,000,000.0 15,000,000.0 15,000,000.0

