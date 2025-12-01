Preço de Drop Staked INIT hoje

O preço ao vivo de Drop Staked INIT (DEINIT) hoje é $ 0.206222, com uma variação de 4.62% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DEINIT para USD é de $ 0.206222 por DEINIT.

Drop Staked INIT ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 10,629.47, com um fornecimento em circulação de 51.54K DEINIT. Nas últimas 24 horas, DEINIT foi negociado entre $ 0.197121 (mínimo) e $ 0.212216 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.788788, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.177265.

No desempenho de curto prazo, DEINIT movimentou-se -- na última hora e +13.80% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Drop Staked INIT (DEINIT)

Capitalização de mercado $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 10.63K$ 10.63K $ 10.63K Fornecimento Circulante 51.54K 51.54K 51.54K Fornecimento total 51,543.837809 51,543.837809 51,543.837809

