Preço de DRINK hoje

O preço ao vivo de DRINK (DRINK) hoje é $ 0.00001576, com uma variação de 84.09% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRINK para USD é de $ 0.00001576 por DRINK.

DRINK ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 2,994.95, com um fornecimento em circulação de 190.08M DRINK. Nas últimas 24 horas, DRINK foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0.00001574 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02555875, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, DRINK movimentou-se +2.61% na última hora e -78.30% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DRINK (DRINK)

Capitalização de mercado $ 2.99K$ 2.99K $ 2.99K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 11.36K$ 11.36K $ 11.36K Fornecimento Circulante 190.08M 190.08M 190.08M Fornecimento total 721,000,000.0 721,000,000.0 721,000,000.0

