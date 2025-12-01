Preço de DRESSdio hoje

O preço ao vivo de DRESSdio (DRESS) hoje é $ 0.00925962, com uma variação de 3.55% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de DRESS para USD é de $ 0.00925962 por DRESS.

DRESSdio ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 3,272,738, com um fornecimento em circulação de 352.68M DRESS. Nas últimas 24 horas, DRESS foi negociado entre $ 0.00889239 (mínimo) e $ 0.009376 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.152477, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00840994.

No desempenho de curto prazo, DRESS movimentou-se +0.43% na última hora e -7.82% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de DRESSdio (DRESS)

Capitalização de mercado $ 3.27M$ 3.27M $ 3.27M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 18.56M$ 18.56M $ 18.56M Fornecimento Circulante 352.68M 352.68M 352.68M Fornecimento total 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0 2,000,000,000.0

